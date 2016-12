Basket, finale playoff: Milano-Siena, parte la corsa Scudetto

Assago, ore 18.45 : parte la corsa Scudetto . In un Forum tutto esaurito va in scena Milano-Siena , gara 1 della finale dei playoff di Serie A , match che mette di fronte le due migliori squadre della Regular Season . Fattore campo per l' Olimpia , che ha iniziato a traballare nel suo fortino solo in semifinale con Sassari ; la Montepaschi invece, trionfatrice negli ultimi 7 campionati , ha vinto con Roma la sua 23.a serie di playoff consecutiva.

Ventitré, come gli scontri diretti nella post season tra Siena e Milano: 19-4 il bilancio in favore dei toscani, che contro l'Olimpia hanno vinto anche tre finali (2009, 2010 e 2012). Lo scorso anno la serie più combattuta, il 4-3 della Mens Sana nei quarti. Curiosità: capitan Ress queste 23 gare le ha giocate tutte e anche quest'anno è pronto a dare battaglia sul parquet. Tanti gli ex, su tutti coach Banchi e Daniel Hackett, ma il play biancorosso sarà in dubbio fino all'ultimo per un problema fisico.