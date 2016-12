Basket, Sassari: Travis Diener si ritira

Diener ha abbracciato a lungo la moglie Rosamaria e la figlia Karina, lasciando trasparire una certa commozione. L'ex Pacers, diventato da poche settimane papà per la seconda volta, potrebbe tornare in America con la famiglia. A dispetto della sua età, Travis (che ha vestito anche le maglie di Orlando e Portland) accusa da tempo problemi fisici, che però non sono riusciti a limitare il suo splendore in cabina di regia. Arrivato a Sassari nel 2010 direttamente dalla Nba, Diener ha ispirato la rinascita del Banco: quest'anno è arrivata la consacrazione con la conquista della Coppa Italia. Adesso è il momento dei saluti anche se il presidente Sardara, fino all'ultimo, tenterà di fargli cambiare idea. Comunque vada, l'Italia ha avuto la grande fortuna di ammirare un campione.