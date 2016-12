Basket, playoff Serie A: Sassari crolla, Milano in finale

Milano, nonostante l'assenza di Daniel Hackett per un infortunio alla schiena, parte fortissimo fin dal primo quarto, domina in area e soprattutto a rimbalzo e scappa subito via. Drake Diener pareggia con una bomba sul 14-14 ma al 10' è 24-16 per Milano.

Nel secondo periodo Sassari perde Travis Diener per un problema alla caviglia mentre Milano, con 8 punti di fila di un pimpante Lawal, allunga. La Dinamo non segna praticamente mai, in attacco è confusa e in difesa è in balia degli ospiti, più reattivi e aggressivi soprattutto a rimbalzo (27 a 8 per l'Olimpia all'intervallo).

Alla pausa lunga l'Olimpia guida 54-33 con 13 di Langford e 8 per Gentile, Samuels e Lawal.

Nella ripresa ci si attende la reazione di Sassari ma la squadra di coach Sacchetti non ne ha proprio e così i ragazzi di Luca Banchi possono gestire senza particolari affanni. Keith Langford sigla il massimo vantaggio sul +26 (66-40) e al 30' è 72-53 per l'Olimpia. Il quarto ed ultimo quarto di fatto non esiste, l'EA7 si limita a gestire e a segnare ancora con Langford e Gani Lawal, 24 e 17 punti rispettivamente, mentre Sassari chiude comunque a testa alta di fronte ai propri tifosi. Non bastano i 19 punti di Drake Diener, MVP di regular season e protagonista della grande vittoria in Coppa Italia.

L'Olimpia Milano conquista così la sua quarta finale negli ultimi 6 anni e la 16esima nell'era playoff: l'obiettivo è vincere uno scudetto che manca dal lontano 1996. Di fronte la Montepaschi Siena vincitrice degli ultimi 7 campionati, tre dei quali proprio contro Milano, l'ultimo nel 2012. Da domenica 15 giugno, con gara 1 al Forum, via alla serie per il titolo.