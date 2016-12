Basket, semifinale playoff: Milano senza Hackett a Sassari

L'Olimpia nelle ultime gare ha palesato grossi problemi in cabina di regia, sia per l'involuzione di Hackett che per il calo di Jerrells, per niente a proprio agio quando c'è da costruire. Deane, ufficializzato il 12 maggio scorso come polizza per eventuali infortuni, è destinato a fare il suo esordio nella gara più importante della serie. Milano (avanti per 3-2) ha fallito sabato sera al Forum il primo match point per la finale e in caso di sconfitta a Sassari si giocherà tutto mercoledì, ancora davanti al pubblico amico. Banchi, che ha preferito sacrificare Wallace rispetto ai vari Kangur e Lawal, non potrà comunque affidare a Deane un ampio minutaggio. Anche Langford e Gentile dovranno farsi carico del playmaking in alcuni momenti della partita.