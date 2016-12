Basket, playoff Serie A: Siena in finale, 4-1 a Roma

Siena non sbaglia. Al PalaEstra, in Gara 5 di semifinale scudetto, la Mens Sana sconfigge Roma 91-75 (Haynes 29; Goss 23), chiude la serie sul 4-1 e conquista l'accesso alla finalissima per l'ottava volta consecutiva. La Virtus regge per quasi tre quarti, poi i padroni di casa prendono il largo e non si voltano più indietro. Ora Siena si siede in poltrona e aspetta di capire chi dovrà affrontare nell'ultimo atto tra Milano e Sassari.