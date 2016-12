Basket, Olimpia: insulti a Samuels via web dopo la sconfitta con Sassari

Probabilmente nessuno ne avrebbe parlato in caso di successo ieri sera al Forum dell’Olimpia. Sta di fatto che per l’ennesima volta la tifoseria biancorossa, a fronte di un’altra delusione, se l’è presa con qualcuno della squadra per motivi extra parquet. Il bersaglio stavolta è stato Samardo Samuels, centro giamaicano che sta ottimamente figurando nella serie di semifinale playoff contro Sassari.