Basket, playoff Serie A: orgoglio Roma, Siena battuta

Prova d'orgoglio dell' Acea Roma che batte 71-65 la Montepaschi Siena in gara 4 delle semifinali dei playoff scudetto e resta in vita nella serie, ora sul 3-1 per la Mens Sana che domenica al PalaEstra potrà comunque chiudere il discorso. Il match del PalaLottomatica si infiamma nel quarto periodo quando Siena, sul -13, rimonta fino al -1 (60-59), ma poi è Jimmy Baron, miglior marcatore con 24 punti, a firmare i canestri decisivi per la Virtus.

L'Acea Roma, sotto 3-0 nella serie e con le spalle al muro, inizia forte al PalaLottomatica, presa per mano da Jimmy Baron che firma il 18-9 per i suoi. La Montepaschi Siena resta però a contatto, a fine primo quarto è sotto 20-16 ma nel secondo periodo pareggia sul 32-32 con le triple di Josh Carter, il migliore dei suoi. All'intervallo la gara è in equilibrio sul 34-34. Nel terzo quarto l'Acea è sempre davanti, anche a +6 sul 51-45 grazie a Mayo, ma Siena non crolla, resta in piedi e al 30' è lì sul 51-47. Roma però non vuole deludere i propri tifosi e nel quarto periodo scappa via e arriva sul +13 (60-47) con una bomba di Goss, 11 punti. Sembra fatta ma la Montepaschi, approfittando di qualche palla persa degli avversari, produce un controbreak di 12-0 con le triple di Janning, 14 punti, e Carter, 23, e arriva fino al -1 (60-59). La rimonta però si ferma perchè Baron, il migliore con 24 punti, risponde da tre, e poi Bobby Jones con un recupero e due liberi (18 punti alla fine), firma il ri-allungo decisivo. Domenica sera Siena avrà un secondo match ball per staccare il pass per la finale: giocherà in casa ma soprattutto dovrà ritrovare Haynes, 0 punti con 0 su 7 al tiro, e Green, solo 4 alla fine.