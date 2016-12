Finals Nba, Belinelli: "Voglio godermi questo momento"

Cominciano questa notte le Finals Nba , che per la prima volta vedono la partcipazione di un italiano. Si tratta di Marco Belinelli : i suoi San Antonio Spurs proveranno a negare il terzo titolo di fila ai Miami Heat di LeBron James e Dwayne Wade . "Non mi stanno molto simpatici - ammette il Beli in un'intervista a 'SportMediaset' -, forse perché sono la squadra da battere. Giocare questa serie per me è un sogno che si avvera".

Intervistato dal nostro Gabriele Cattaneo, il giocatore di San Giovanni in Persiceto spiega le sue ambizioni: "Da ragazzino le Finals le ho sempre viste in tv con mio fratello e i miei amici. Essere il primo italiano a giocarle è uno stimolo per dare il 110%. Me la voglio godere fino in fondo". Si parte con gara-1 all'At&T Center di San Antonio. C'è un anello in palio...