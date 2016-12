Basket, playoff Serie A: Sassari espugna Milano, è 1-1

Sassari espugna Milano con una grande prestazione e batte un colpo nella serie di semifinale scudetto. Gli uomini di Meo Sacchetti vincono 90-83 (D. Diener, C. Green 20; Gentile 21) al Forum di Assago e si portano sull'1-1 dopo la sconfitta di Gara 1: gioco da 3 e ritmi vertiginosi stendono un' Olimpia che disputa un ottimo primo tempo e poi si scioglie come neve al sole. Tra due giorni la sfida si sposta, per due gare consecutive, in Sardegna .

Nei primi due quarti, dopo la solita partenza lampo degli ospiti (7-0 firmato Marques Green e Drake Diener), Milano sembra poter dominare gli avversari grazie a Daniel Hackett (7 punti a referto e nel complesso una prestazione modesta in cabina di regia) e all'energia dalla panchina di CJ Wallace, Kangur e Cerella. A loro si aggiunge un Alessandro Gentile ancora una volta in serata di grazia: il capitano dell'Olimpia appare incontenibile per larghi tratti, ma non trova la corretta alternanza con Keith Langford (partita opaca, 11 punti con triple interessanti solo nei periodi centrali) e Sassari chiude all'intervallo comunque agganciata alla gara, sul 40-31. Poi la Dinamo aggredisce la partita nel migliore dei modi e stende Milano con un terrificante 35-20 di parziale nel terzo quarto: i padroni di casa barcollano sotto le bombe dall'arco della squadra di Meo Sacchetti, con Drake Diener e Caleb Green al solito ispiratissimi. Ultimo periodo con Milano che cerca disperatamente di rientrare a contatto affidandosi troppo alle penetrazioni e alle conclusioni di Gentile, Sassari alza il livello della difesa e, nonostante l'EA7 arrivi anche a - 4 al 39' con la tripla di Jerrells, riesce a condurre in porto un preziosissimo 1-1. Ora la Banco di Sardegna proverà a far valere il fattore campo tra le mura amiche del PalaSerradimigni: con due vittorie Sassari si ripresenterebbe ad Assago sul 3-1 e con ampio margine da gestire. E per Milano, che ora ha disperato bisogno di tornare alla vittoria esterna dopo le due sconfitte nei quarti a Pistoia, potrebbe già essere notte fonda.