Basket, playoff Serie A: Reggio domata, Siena in semifinale

E' la Montepaschi Siena la quarta e ultima semifinalista di questi playoff della serie A di basket. Al PalaEstra nella decisiva gara 5 la Mens Sana di coach Crespi ha battuto 84-79 la Grissin Bon Reggio Emilia al termine di una gara vibrante e tiratissima, e spaccata dalle giocata di capitan Tomas Ress a inizio secondo quarto e poi alla fine. A Reggio non sono bastati i 21 punti di White. Da sabato gara 1 di semifinale Siena-Roma.

Nella bolgia del PalaEstra di Siena, la decisiva gara 5 tra Montepaschi e Grissin Bon Reggio Emilia inizia sul filo dell'equilibrio e il primo quarto si chiude con la Reggiana avanti 19-18, frutto di 9 punti di un bollente James White. Caldo come una stufa è invece Tomas Ress a inizio secondo quarto: il capitano della Mens Sana firma un break di 11-0 con tre triple e lancia Siena sul 29-19. Reggio non ci sta, rosicchia punti e all'intervallo è a -7 (40-33), grazie ai canestri dell'ispirato White (13).

Nel secondo tempo la Montepaschi esce meglio dai blocchi e allunga con i canestri di Carter e Haynes. La Mens Sana tocca anche il +14 sul 55-41 ma la Grissin Bon in qualche modo resta attaccata alla gara, con White e la presenza in area di Cervi. E proprio allo scadere del terzo periodo Troy Bell infila la bomba del -9 (61-52). Il quarto periodo vede la rimonta di Reggio Emilia che arriva fino al -2 (73-71) con 9 punti di Cinciarini e poi fin sul 76-75 con una penetrazione di Bell. Il recupero si ferma lì perchè Ress, 13 punti alla fine, si inventa una schiacciata rovesciata degna di Blake Griffin e poi subisce lo sfondamento di Bell. Sono Haynes e Janning con i tiri liberi a sigillare il successo di Siena.

Marquez Haynes è il migliore per la Montepaschi con 20 punti mentre Green e Carter ne aggiungono 10. A Reggio Emilia non bastano i 21 punti di James White (solo 2 nell'ultimo quarto), i 18 di Cinciarini e i 14 dell'ex Kaukenas. Sabato al PalaEstra inizia la serie contro l'Acea Roma: per Siena si tratta dell'ottava semifinale consecutiva.