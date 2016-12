Basket, playoff serie A: Milano è in semifinale

IL MATCH

Al Forum dopo la palla a due è Pistoia a uscire meglio dai blocchi e scappare sul 7-0. Milano, senza il capitano Alessandro Gentile (squalificato) non si fa impressionare, rientra e poi pareggia con una bomba di David Moss. A fine primo quarto i padroni di casa, davanti agli occhi del patron Giorgio Armani, più tifosi speciali come Adriano Galliani e Massimiliano Allegri (ad ed ex allenatore del Milan), sono avanti 17-15 ma perdono Niccolò Melli per una sospetta distorsione al ginocchio sinistro. Nel secondo periodo la Giorgio Tesi Group, spinta dai soliti Wanamaker e JaJuan Johnson, scappa ancora sul 32-25, poi subisce un break di 10-0 che porta l'EA7 avanti 35-32 ma all'intervallo lungo sono i toscani a condurre 40-39 grazie alla tripla di Riccardo Cortese. Nel terzo periodo Milano parte molto forte e scappa via grazie a tre bombe dall'angolo dello specialista Moss, ben assistito da Langford e Wallace. L'EA7 allunga prima 56-47 poi, dopo un rientro fino a -6 di Pistoia grazie al contropiede di Gibson, trova il +11 (61-50) e infine va al riposo avanti 63-53. All'inizio del quarto ed ultimo quarto la squadra di Banchi scappa a suon di triple: Wallace per il +13, Langford per il +16 e poi Samuels con la bomba del 74-55 che fa esplodere il Forum. Nel finale la Giorgio Tesi Group rimonta fino al -10 (82-72) ma è Cerella con due triple a mettere la parola fine sulla gara. Pistoia, che ha perso presto nella gara Galanda per un infortunio, chiude con onore avendo portato la corazzata Olimpia, regina di regular season, ad una difficile gara 5 decisiva. L'Olimpia ha cinque uomini in doppia cifra tra cui spiccano i 20 punti di Hackett e i 16 di Langford. A Pistoia non bastano i 20 di Gibson e i 15 di JaJuan Johnson. A partire da venerdì 30 maggio alle 20.30 al Forum scatta la serie di semifinale tra la EA7 Emporio Armani Milano e il Banco di Sardegna Sassari, reduce dal facile 3-0 contro Brindisi.