Basket, Milano: Gentile squalificato, salta gara 5 con Pistoia

Milano torna da Pistoia con le ossa rotta. L'EA7, due volte sconfitta al PalaCarrara, dovrà disputare gara-5 dei quarti di finale senza Alessandro Gentile . Il capitano biancorosso, infatti, è stato espulso per un principio di rissa con Washington durante gara-4. La squalifica, si legge nelle motivazioni, è stata applicata "per aver spintonato e tentato di colpire un tesserato avversario". Gentile era stato espulso già a Brindisi alla prima giornata.

Gentile era recidivo e da regolamento scatta il turno di stop: "Nella determinazione della sanzione - spiega ancora la Fip - si è tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica rivestita di capitano della squadra". Milano ha presentato ricorso, ma la Giudicante l'ha respinto. Deron Washington, invece, è stato squalificato "per 1 gara per aver spintonato e tentato di colpire un tesserato avversario. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00". L'ala di Pistoia, quindi, sarà regolarmente al Forum per la la bella di martedì sera.