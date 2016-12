Nba, playoff: Ibaka torna, Oklahoma si rialza

Oklahoma City batte 106-97 San Antonio in gara 3 della finale di Western Conference e riapre la serie: gli Spurs conducono 2-1. I Thunder fanno leva sulla voglia di Serge Ibaka, tornato in campo dopo un recupero lampo dall'infortunio al polpaccio, che gioca quasi tutta la partita e mette a referto 15 punti. Bene anche Westbrook (26) e Durant (25). Agli Spurs non bastano i 23 punti di Ginobili. Gara 4 in programma domani notte ancora a Oklahoma City.