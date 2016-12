Basket, playoff Serie A: impresa Pistoia, Olimpia ancora ko

Servirà gara 5 per decidere chi tra Milano e Pistoia affronterà Sassari nelle semifinali dei playoff scudetto. I toscani ripetono l'impresa di due giorni fa battendo 84-82 l' EA7 al termine di una pazzesca gara 4 e impattano la serie sul 2-2: merito soprattutto di uno straordinario Brad Wanamaker , autore di 28 punti. Milano dilapida un vantaggio di 16 punti all'intervallo e martedì sarà costretta a giocarsi la stagione nella bella al Forum.

Dopo un primo quarto di gara equilibrato (19-18), la squadra di Banchi sembra scrollarsi di dosso le indecisioni di gara 3 grazie a un deciso cambio di marcia nel secondo quarto, dominato 24-7 grazie soprattutto alle iniziative di Keith Langford. L'Olimpia arriva all'intervallo lungo sul +16 (42-26) e sembra avere in mano il proprio destino.

Ma l'avvio di ripresa è da incubo, Pistoia ritorna sotto con caparbietà e grazie a un parziale pazzesco (36-17) riesce addirittura a mettere la freccia: Wanamaker mette a referto 15 sui 28 punti nel terzo quarto, tra cui la tripla del sorpasso (62-59) a pochi secondi dalla sirena. Nonostante lo sbandamento l'EA7 riesce a riprendere in mano la gara e nell'ultimo quarto torna sul +8. Ancora una volta però Milano si dimostra incapace di gestire il vantaggio. Nel finale Gentile e Washington vengono espulsi per un accenno di rissa, poi il solito Wanamaker firma la nuova parità a 2' dal termine.

Il finale punto a punto sorride a Pistoia: all'EA7 non bastano i 28 punti di Langford, martedì la squadra di Banchi dovrà cambiare registro per non andare incontro a una figuraccia inimmaginabile fino a due giorni fa.