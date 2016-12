Nba: ruggito Miami, con Indiana è 1-1

Il ruggito di Miami. In gara-2 della finale di Eastern Conference i detentori dell'anello vincono 87-83 in casa di Indiana, invertendo così il fattore campo e riportando la serie in parità: 1-1. Gli Heat la spuntano al termine di una partita equilibrata, con le due squadre che si alternano al comando ma nessuna riesce mai a prendere il largo: 23 punti per Wade, 22 per James, mentre i Pacers mandano in doppia cifra tutto il quintetto titolare.