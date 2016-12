Sassari nella storia, preso Qiu Biao, primo cinese nella storia del basket italiano

Mai un cinese prima d'ora in Serie A. La Dinamo Sassari scrive la storia del basket italiano per aver acquistato Qiu Biao. Il gigante, nato nel 1983, alto due metri e con un peso pari a 100 chili, è stato acquistato dallo Zhejiang Chouzhou Bank. Nell'ultima stagione per lui in media 9 punti in 28 minuti. I sardi sperano di contare su di lui se dovessero avanzare nei playoff, che inizieranno domani contro l'Enel Brindisi.