Eurolega: Real devastante, è finale col Maccabi

Sarà il Real Madrid a giocarsi il titolo in queste Final Four di Eurolega al Forum di Milano contro il Maccabi Tel Aviv domenica alle ore 20. I blancos hanno distrutto 100-62 gli acerrimi rivali del Barcellona nel Clasico della seconda semifinale. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato (45-37), decisivo è stato il secondo tempo in cui il Real ha dilagato ed è stato trascinato dall'Mvp Sergio Rodriguez e da Nikola Mirotic.

Nella seconda semifinale del Forum di Assago delle Final Four di Eurolega è il Real Madrid a imporsi vincendo, e nettamente, il Clasico di Spagna contro il Barcellona. Dopo la palla a due partono meglio i blaugrana che arrivano sul 12-4 ma il Real non si fa impressionare e con l'ingresso dell'Mvp Rodriguez riequilibrano la gara: a fine primo quarto è 20-20. E' nel secondo periodo che il Real trova la prima folata e vola sul +11 (31-20). Il Barça resta in gara con i canestri dell'ispirato lungo Tomic e con le bombe estemporanee di Navarro e Oleson e si va al riposo coi blancos comunque avanti 45-37.



E' dopo l'intervallo che la partita si spacca definitivamente. Il Madrid arroventa la mano dall'arco e non sbaglia più mentre il Barcellona perde palloni, sbaglia tiri e si innervosisce. Darden e Mirotic firmano il +14 (53-39) e poi è Sergio Rodriguez, spinto dall'urlo Mvp! Mvp! dei tifosi, a innescare un break di 17-2 per il 73-48 a fine terzo quarto. All'inizio dell'ultimo periodo i blancos mettono la parola fine con un altro parziale di 15-2 con le bombe di Llull, Carroll, Mirotic e Darden per l'88-50 che fa calare il sipario sul match. Il finale è 100-62 per il Real Madrid che centra la seconda finale consecutiva e va alla caccia di un titolo che gli manca dal 1995. Di fronte avrà l'ostico Maccabi Tel Aviv. Per i blancos 21 punti di Rodriguez e 19 di Mirotic mentre nel Barcellona il migliore è Tomic con 16.