Eurolega, Final Four Milano: Rodriguez MVP

Si è aperto il weekend delle Final Four di Eurolega di basket che si svolgeranno a Milano con semifinali e finali in programma venerdì e domenica al Forum di Assago. In campo Maccabi Tel Aviv, CSKA Mosca, Real Madrid e Barcellona . Questa mattina, in Piazza Duomo , nella Fan Zone creata ad hoc, l'Eurolega ha premiato i migliori giocatori della stagione. Il migliore di tutti è Sergio Rodriguez , playmaker del Real Madrid.

Molto felice l'asso spagnolo: "E' un onore ricevere questo premio, sono felice, ringrazio la squadra e i coach per questo traguardo. Essere qui alla Final Four è bellissimo, la squadra è stata davvero molto concentrata in questa campagna europea e il fatto di conoscerci da molto tempo ci ha aiutato". Coach Pablo Laso è orgoglioso del suo playmaker di riserva, nominato MVP: "E' un premio meritato per Sergio. Quando un giocatore vince questo premio vuol dire che tutti, giocatori e staff, hanno lavorato bene". Gli altri premi: Keith Langford di Milano ha vinto l'Alphonso Ford Award come capocannoniere dell'Eurolega; Bryant Dunston, ex Varese e quest'anno all'Olympiacos, è stato il miglior difensore; Bogdan Bogdanovic del Partizan Belgrado è stato il Rising Star, il miglior giovane; il miglior quintetto è composto dall'MVP Rodriguez, dal suo compagno al Real Rudy Fernandez, da Ante Tomic del Barcellona, da Langford di Milano e da Sonny Weems del CSKA Mosca.