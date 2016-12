Nba: riscossa Thunder, i Wizards sono vivi

Dopo l'incredibile gara 4 a Los Angeles con la vittoria dei Clippers in volata, gli Oklahoma City Thunder conquistano gara 5 in casa con un altrettanto incredibile rimonta nel finale, infarcita di qualche polemica arbitrale. I Clips partono forte e tengono sempre la testa avanti: a 4 minuti dalla fine Jamal Crawford mette la tripla del 101-88 mentre Chris Paul infila il 104-97 a 49 secondi dal termine. Sembra finita ma Kevin Durant, nonostante una serataccia al tiro (6 su 22 per 27 punti), segna una tripla e un canestro in contropiede per il 104-102 e rilancia OKC. Il finale è incandescente: Westbrook pressa Paul che perde palla, la ruba Jackson che va in penetrazione ma a sua volta la perde, gli arbitri non chiamano fallo ma danno la rimessa ai Thunder tra le proteste di coach Rivers (chiamata confermata dopo aver visto i replay). Westbrook, 38 punti alla fine, subisce un dubbio fallo da Paul sul tiro da tre, infila i liberi e firma il sorpasso Thunder sul 105-104. I Clippers hanno l'ultima azione con 6 secondi sul cronometro ma Chris Paul perde un altro pallone e Oklahoma City può festeggiare. Furente Rivers in conferenza stampa: "Ci hanno derubato".



Diversa la gara di Indianapolis dove i Pacers, avanti 3-1 dopo due vittorie in fila a Washington, sprecano il primo match ball perdendo male 102-79 contro i Wizards. I capitolini spaccano la partita nel terzo quarto con un parziale di 31-14 che li lancia sul 75-57 a fine terzo quarto. Gara dominata dal pivot polacco Marcin Gortat, 31 punti e 16 rimbalzi con 13 su 15 al tiro, e da John Wall, 27 punti. Gara 6 a Washington: i Pacers col secondo match ball, gli Wizards per forzare la serie alla decisiva gara 7.