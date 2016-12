Basket, Serie A: Pistoia ai playoff, Montegranaro retrocede

L'ultima giornata di Serie A regala importanti verdetti. Milano vince anche in casa di Siena e chiude la regular season a 50 punti; Sassari batte Brindisi, termina quarta e si assicura il fattore campo nei playoff, dove affronterà proprio l'Enel. E' Pistoia a classificarsi ottava grazie alla vittoria contro Caserta. Retrocede invece Montegranaro, che perde a Cremona e si fa agguantare in classifica da Pesaro (scontri diretti favorevole alla VL).

Al PalaEstra l'Olimpia vince 85-74 (Samuels 23; Cournooh 14) e chiude in bellezza la propria regular season, fatta di 25 vittorie e sole 5 sconfitte, arrivate tutte nella prima parte di stagione. Banchi accoglie anche il ritorno in grande stile di Alessandro Gentile, che sembra tornato in ottimo stato di forma e timbra 19 punti con 3/3 al tiro da tre: nei quarti ci sarà la sfida tra Davide e Golia contro Pistoia, che vince 73-68 (Wanamaker 21; Roberts 16) il big match contro Caserta e strappa l'ultimo biglietto per la fase finale, eliminando proprio la Pasta Reggia.

Cantù si sbarazza di Bologna col punteggio di 85-74 (Aradori 24; Warren e Walsh 17) e certifica il terzo posto. Ora all'Acqua Vitasnella toccherà Roma, giunta sesta grazie alla vittoria 99-90 (Mbakwe 22; De Nicolao e Ere 16) su Varese. Settima giunge Reggio Emilia, che nonostante la sconfitta ad Avellino col punteggio di 82-74 (Lakovic 20; White 19) tiene dietro sia Pistoia che Caserta: ora alla Grissin Bon tocca Siena, con fattore campo ovviamente favorevole ai toscani. Il verdetto più clamoroso arriva in zona retrocessione: è Montegranaro, battuta a Cremona 79-73 (Jackson 19; Campani 27), a scendere in Dna Gold. Si salva invece Pesaro, che con l'86-73 (Turner e Petty 23; Linhart 24) su Venezia aggancia la Sutor a quota 18 punti e la condanna per via degli scontri diretti.

Questi, dunque, gli accoppiamenti dei playoff 2014:

Milano (1)-Pistoia (8)

Siena (2)-Reggio Emilia (7)

Cantù (3)-Roma (6)

Sassari (4)-Brindisi (5).