Nba, playoff: San Antonio e Miami volano sul 2-0

San Antonio e Miami si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro Portland e Brooklyn. Gli Spurs dominano gara-2 114-97 dimostrando di aver smaltito le fatiche delle 7 partite contro Dallas. Ottima prova per Marco Belinelli che in 21 minuti di gioco mette a referto 13 punti. Ai Blazers non bastano i 21 di Nicolas Batum. Gli Heat si impongono 94-82 sui Nets rompendo l'equilibrio solo nell'ultimo quarto: 22 punti per LeBron James.