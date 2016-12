Nba, ufficiale: Kevin Durant Mvp della regular season

L'Nba ha un nuovo padrone. Kevin Durant si aggiudica per la prima volta in carriera il premio di Mvp della regular season: una notizia che, sebbene ufficializzata solo oggi, era nell'aria già da tempo viste le strepitose prestazioni fornite quest'anno dall'ala degli Oklahoma City Thunder, per quarta volta miglior marcatore della stagione. A cedergli lo scettro è LeBron James, vincitore quattro volte negli ultimi cinque anni.