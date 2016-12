Nba: Parker trascina gli Spurs, Mavericks eliminati

L'ultima squadra qualificata alle semifinali di Conference Nba ad Ovest è San Antonio che, in gara 7, annienta 119-96 Dallas chiudendo la serie sul 4-3. Migliore degli Spurs è senza dubbio Tony Parker con 32 punti ma straordinaria anche la prestazione di Manu Ginobili che di punti ne mette 20. Ai Mavericks il solo Dirk Nowitzki (22 punti con 9 rimbalzi) non basta. In campo per 9 minuti anche Marco Belinelli: 5 punti per lui.