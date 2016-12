Razzismo in Nba: Sterling squalificato a vita

Lo stesso Silver annuncia inoltre che le sanzioni non finiscono qui: "Chiederò al board Nba di costringere Sterling a vendere la squadra. Magic Johnson sarebbe il benvenuto come nuovo proprietario dei Clippers". Il numero uno dell'Nba in conferenza stampa rivela: "Sterling ha ammesso che quella è la sua voce. Ho parlato con diversi giocatori, credo che saranno soddisfatti dell'azione che abbiamo intrapreso". Poi si passa alle motivazioni: "Le opinioni di Sterling sono contrarie ai valori di una lega multiculturale e multietnica come la nostra". Infine una risposta ai tanti sponsor pronti ad abbandonare i losangelini: "Devono giudicarci per la risposta che abbiamo dato a questa situazione".