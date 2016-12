Basket, Serie A: Cantù e Siena ok, scivola Sassari

Nette vittorie per Cantù e Siena che, nella 28.a giornata di Serie A, stendono rispettivamente Montegranaro (70-96) e Brindisi (84-66), portandosi a -4 dalla capolista Milano, ma con due partite in più. Scivola invece Sassari che incassa la terza sconfitta in campionato al PalaSerradimigni: Caserta vince 95-92 staccando in chiave playoff Varese, vittoriosa 78-70 con Cremona. Crede ancora nella salvezza Pesaro che batte in extremis Bologna 79-78.