Nba: urlo Dallas sulla sirena, Thunder ok all'overtime

Partita emozionante all'American Airlines Center di Dallas con San Antonio che prova a scappare nel primo quarto, chiuso avanti di 7 (34-27) ma coi Mavs che reagiscono siglando un parziale di 32-20 nel secondo. Miglior marcatore per gli Spurs è Tim Duncan, autore di 22 punti ma da sottolineare è anche la prova di Tiago Splitter che chiude la sua gara in doppia doppia con 14 punti e 13 rimbalzi. Marco Belinelli gioca 14 minuti totalizzando 7 punti e un rimbalzo. I Mavs sono invece spinti da un ottimo Monta Ellis che di punti ne mette 29. L'eroe di serata è però Vince Carter che col suo tiro da tre sulla sirena regala ai Mavericks il punto del 2-1 nella serie. Gara 4 si disputerà ancora a Dallas nella notte di lunedì.



Ancora più equilibrata è stata la sfida del FedEx Forum di Memphis dove i Grizzlies si sono dovuti arrendere 93-89 soltanto all'overtime ai Thunder nonostante i 15 punti a testa (pochi rispetto agli standard della regular season) di Kevin Durant e Russell Westbrook. A trascinare Oklahoma ci pensa Reggie Jackson, top scorer della serata con 32 punti, 17 dei quali segnati tra il quarto quarto e il supplementare decisivo. Per i Grizzlies sono 23 i punti di Marc Gasol. La serie, attualmente sul 2-2, si sposta ad Oklahoma dove mercoledì notte si giocherà gara 4.



I campioni in carica dell'Nba, gli Heat, dimostrano ancora una volta di essere arrivati ai playoff in forma straordinaria. Davanti agli occhi di sua maestà Michael Jordan (proprietario dei Bobcats), Miami batte 98-85 Charlotte portandosi sul 3-0 nella serie. A fine gara è ancora una volta LeBron James il migliore con 30 punti e 10 rimbalzi. Ai padroni di casa non bastano i 20 di Al Jefferson. Lunedì notte Miami avrà l'opportunità di chiudere i conti.