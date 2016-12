Basket, Eurochallenge: Reggio Emilia in finale

Reggio Emilia conquista la finalissima di Eurochallenge, il trofeo targato Fiba le cui Final Four si disputano al PalaDozza di Bologna, il palazzo che fu della Fortitudo. La Pallacanestro Reggiana di coach Menetti batte 66-55 i turchi del Royal Hali Gaziantep in una gara controllata dall'inizio alla fine. Domenica alle 19 la gara per il titolo contro i russi del Triumph Lyubertsy che piegano 61-59 gli ungheresi del Szolnoki Olaj.