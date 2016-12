Eurolega: Real Madrid e Cska Mosca alle Final Four

Sono Real Madrid e Cska Mosca le ultime due qualificate alle Final Four di Eurolega , con anche Barcellona e Maccabi Tel Aviv , che si giocheranno al Forum di Assago dal 16 al 18 maggio. In due gare 5 senza troppa storia il fattore campo ha fatto la differenza col Real che ha superato 83-69 l' Olympiacos campione d'Europa nelle ultime due edizioni mentre a Mosca il Cska di Ettore Messina ha travolto 74-44 il Panathinaikos.

Il Cska Mosca di Ettore Messina, dopo aver vinto le prime due gare in casa e aver poi perso le successive due ad Atene, non ha commesso altri passi falsi, dominando il match decisivo con il Panathinaikos fin dall'inizio (35-21 all'intervallo) e chiudendo il discorso a inizio ripresa con le triple dell'ex canturino Micov (54-33 al 30'). Il migliore è il lungo Sasha Kaun che firma una prova da 18 punti e 9 rimbalzi. Per il Cska è l'11esima Final Four negli ultimi 12 anni, la sesta con Messina alla guida (due vinte).

Il Real Madrid, la miglior squadra della regular season, ha comandato la decisiva gara 5 fin dalla palla a due contro l'Olympiacos, carico dopo le due vittorie al Pireo per pareggiare la serie. I blancos di Pablo Laso, davanti agli occhi del presidente Florentino Perez e del calciatore Sergio Ramos, tengono sempre il pallino del match, anche se i biancorossi non cedono mai, tenuti vivi da Spanoulis e dall'ex varesino Dunston. Nell'ultimo periodo i canestri decisivi li mettono gli spagnoli, Fernandez, 15 punti, Felipe Reyes, 15 e 8 rimbalzi, e Sergio Llull, miglior marcatore a 20.

Nelle Final Four di Milano le due semifinali vedranno di fronte Cska Mosca e Maccabi Tel Aviv e il 'clasico' tra Real Madrid e Barcellona: le vincenti si contenderanno il titolo domenica 18 maggio.