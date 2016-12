Nba, playoff: tonfo Spurs, Heat e Blazers sul 2-0

Spettacolo ed emozioni nella notte dei playoff Nba. A San Antonio i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki travolgono 113-92 gli Spurs e pareggiano la serie: 7 punti per Marco Belinelli in 29 minuti. I Miami Heat battono in volata gli Charlotte Bobcats con 32 punti di LeBron James e si portano sul 2-0 così come i Portland Trail Blazers che vincono ancora sul campo degli Houston Rockets, 112-105, con 43 di un maestoso Aldridge.