Eurolega: l'ora della verità per Milano

Milano vuole restare in Eurolega. Per farlo deve battere questa sera alla Nokia Arena di Tel Aviv il Maccabi, la serie infatti dopo la sconfitta in gara 3 per 75-63 è ora sul 2-1 e gli israeliani hanno la possibilità di chiudere i conti. Coach Banchi si dice fiducioso per la partita, nonostante la scarsa abitudine ai playoff della sua squadra. Per fare l'impresa però bisogna resettare la disastrosa gara di lunedì sera.