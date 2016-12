Nba: Spurs implacabili, Mavericks ko in Gara 1

Gli Spurs cominciano nel migliore dei modi la loro avventura nei playoff della Western Conference Nba. San Antonio batte 90-85 in Gara1 Dallas in un derby tutto texano. Marco Belinelli però non brilla: l'azzurro chiude la sua gara con 0 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 12 minuti di gioco. All'AT&T Center grande prestazione invece per Tim Duncan, top scorer dell'incontro con 27 punti, e per Tony Parker che di punti ne mette a referto 21.