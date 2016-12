Eurolega: Barcellona alle Final Four, il Galatasaray saluta

Il Barcellona è la prima qualificata alle Final Four di Eurolega. La squadra catalana si impone in gara 3 (78-75) sul campo del Galatasaray chiudendo sul 3-0 la serie dei playoff. Ai turchi non bastano i 21 punti di un ispiratissimo Carlos Arroyo. Il match si decide solo nel finale con due errori in attacco del Galatasaray che regalano agli spagnoli l'accesso alla fase conclusiva dell'Eurolega in programma al Forum di Milano dal 16 al 18 maggio.