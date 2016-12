Basket, Serie A: Cantù non si ferma, Siena perde a Caserta

Nelle gare serali della 12esima giornata di ritorno della Serie A di basket, Cantù batte Venezia 88-75 (Uter 17; Smith 19) e aggancia al secondo posto Siena, sconfitta per 78-76 (Brooks 17; Green 24) a Caserta. Importanti successi in ottica playoff per Pistoia (85-66 su Montegranaro) e Varese (78-77 al fotofinish sul campo di Bologna). Reggio Emilia, infine, travolge un'ormai rassegnata Pesaro con un perentorio 92-61 (White e Bell 14; Turner 17).

Affermazione piuttosto netta quella dell'Acqua Vitasnella, che alla Mapooro Arena contro la Reyer prende il comando sin dal primo quarto e non lo molla più fino alla fine: alla sirena quattro uomini in doppia cifra (da segnalare la prestazione di Roberto Rullo con 14 punti, 3/3 da 2 e 2/4 da 3) consentono a coach Sacripanti di festeggiare la 18esima vittoria stagionale e di affiancare Brindisi e Siena al secondo posto, a sei lunghezze da Milano. Già, perché la corsa della Mens Sana, seconda in solitaria prima di questa giornata ma scossa da una settimana di perquisizioni in sede e fughe di notizie sull'iscrizione al prossimo campionato, si ferma a Caserta: la Pasta Reggia vince 78-76 e mette importante fieno in cascina in ottica playoff. Ora i campani sono ottavi con 2 punti di vantaggio sulla sorprendente Pistoia e su Varese. Sia toscani che lombardi, infatti, vincono e convincono contro Montegranaro (ora penultima a + 4 su Pesaro) e Bologna e continuano a sperare in un posto tra le prime otto al termine della regular season.



Chi sta mettendo di sperare, invece, è proprio la Victoria Libertas: a Reggio Emilia Pesaro rimedia l'ennesima brutta figura di una stagione maledetta, perdendo di oltre 30 punti contro la Grissin Bon, ora settima a quota 28 punti. La capolista Milano, impegnata nell'estenuante battaglia per le Final Four di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, recupererà la sua gara contro Cremona il 1° maggio.