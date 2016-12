Eurolega: passeggiata Cska, Panathinaikos travolto

Tutto facile per il Cska Mosca che travolge il Panathinaikos in gara 2 dei quarti di finale di Eurolega e si porta sul 2-0 nella serie. La squadra di Ettore Messina, trascinata da una prova super di Sonny Weems (23 punti) si impone 77-51 al termine di una partita senza storia. Tra i greci l'unico a salvarsi, in una serata da dimenticare, è Roko Ukic (15 punti). La serie ora si sposta in Grecia: gara 3 ad Atene lunedì alle 20.45.