Nba: di LeBron James la maglia più venduta

Chiusa la regular season e in attesa dei playoff, la Nba fa i suoi primi bilanci. E li fa anche per quanto riguarda le vendite e il merchandising. Secondo i dati raccolti dall'inizio della regular season 2013-2014, la maglia numero 6 dei Miami Heat di LeBron James risulta la più venduta. Un dominio incontrastato quello del Re che andrà a caccia del terzo titolo Nba consecutivo con gli Heat. Alle spalle di James spicca la jersey numero 35 degli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant, protagonista di una stagione magica che ogni probabilità verrà premiata con il titolo di Mvp. A seguire ci sono due giocatori che, nonostante la stagione fuori per infortunio, restano degli idoli degli appassionati, ovvero Kobe Bryant dei Lakers e Derrick Rose dei Bulls. Quinta la maglia numero 30 dei Golden State Warriors di Stephen Curry, una delle stelle emergenti della Lega. Da evidenziare come la maglia di Tim Duncan, veterano dei San Antonio Spurs, sia tornata tra le più vendute (numero 14) per la prima volta dal 2007. Se si considera invece le squadre, il merchandise dei Miami Heat è quello con più successo, davanti a Lakers e Bulls.

Di seguito la classifica completa:

LeBron James, Miami Heat

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers

Derrick Rose, Chicago Bulls

Kevin Durant, Oklahoma City Thunder

Carmelo Anthony, New York Knicks

Stephen Curry, Golden State Warriors

Dwyane Wade, Miami Heat

Chris Paul, Los Angeles Clippers

Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers

Blake Griffin, Los Angeles Clippers

Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

James Harden, Houston Rockets

Rajon Rondo, Boston Celtics

Paul George, Indiana Pacers

Michael Carter-Williams, Philadelphia 76ers