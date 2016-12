Basket, Eurolega: Milano cerca il riscatto

Dopo l'incredibile suicidio di gara 1, con la sconfitta 101-99 in overtime dopo essere arrivata a +12 a due minuti dalla fine, l'EA7 Emporio Armani Milano torna in campo questa sera alle 20.45 al Forum di Assago per gara 2 contro il Maccabi Tel Aviv, avanti 1-0 nella serie dei quarti di finale di Eurolega. L'Olimpia deve riscattare l'inaspettato scivolone di mercoledì sera, inaspettato non tanto rispetto agli avversari, squadra comunque solida, esperta e con tradizione europea, ma per la grande gara giocata fino al 38' quando poi, avanti in doppia cifra, ha vanificato tutto con molti errori, soprattutto ai liberi, e una pessima gestione del cronometro.