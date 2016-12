Nba: vince Oklahoma, cadono Spurs e Heat

L'ultima notte della stagione regolare in Nba vede tutte le squadre in campo per un totale di 15 partite anche se sono molte le stelle rimaste a riposo. Non Kevin Durant che con 42 punti trascina gli Oklahoma City Thunder al successo sui Pistons di Gigi Datome (2 punti in 9 minuti). Non gioca Belinelli, al pari di Tim Duncan, e gli Spurs perdono in casa coi Lakers. Sconfitte anche per Miami Heat, Los Angeles Clippers e Chicago Bulls.