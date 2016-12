Nba: Clippers da record. Knicks, risveglio tardivo

Due le gare giocate nella notte Nba , a tre giorni dal via dei playoff. I Clippers conquistano uno storico record di franchigia centrando il loro 57esimo successo stagionale: sconfitti 117-105 i Denver Nuggets . I Knicks vincono il derby della Grande Mela sconfiggendo 109-98 i Nets , nonostante l'assenza di Carmelo Anthony , ma è troppo tardi per sperare nei playoff, la stagione della squadra di Woodson si chiuderà domani notte contro i Raptors.

Ultimo show di regular season allo Staples Center per i Clippers, che hanno la meglio senza grossi problemi dei Denver Nuggets: 117-105 (Griffin 24; Faried 21) il punteggio in favore dei losangelini, che ad una giornata dal termine (chiuderanno domani al Moda Center contro Portland) timbrano con la matematica la miglior stagione del marchio Clippers. Mai era infatti successo che chiudessero la regular con un così alto numero di vittorie. E la notizia più importante in ottica playoff è che la corsa per il secondo posto è ancora aperta: se Oklahoma City perde con Detroit e i Clips battono Portland affronteranno la settima di una difficilissima Conference. Nota di colore: 16esimo tecnico stagionale a Blake Griffin, stavolta per una gomitata all'ottimo Timofey Mozgov (18 punti e 11 rimbalzi).

Derby della Grande Mela che va ai Knicks, piccola consolazione in una stagione amarissima. Mike Woodson, ormai fuori dalla corsa playoff (Atlanta è irraggiungibile), risparmia Carmelo Anthony che negli scorsi giorni ha accusato un problema alla spalla destra. JR Smith e compagni però sopperiscono all'assenza di Melo con una buona prova corale e sconfiggono 109-98 (Hardaway 16; Thornton 24) i Nets. Brooklyn non è ancora sicura della quinta posizione a Est, con Washington che proverà a insidiare la squadra di Jason Kidd fino all'ultima sirena.