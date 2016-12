Basket, serie A: respinto il ricorso di Sassari, vittoria a Siena

Ricorso respinto. Questa la decisione della commissione giudicante della Federazione italiana basket che ha deciso di non accogliere la richiesta di Sassari, omologando il risultato di 82-81 della partita giocata domenica scorsa contro Siena e vinta dalla Montepaschi. Con questa decisione, Siena resta al secondo posto solitario a sei lunghezze dalla capolista Milano, mentre Sassari scivola al quinto a quota 32 punti. Il ricorso, presentato al termine della partita dal Banco di Sardegna, faceva riferimento a un arresto anomalo del cronometro che nel finale di secondo periodo avrebbe concesso un canestro a Siena oltre i 24" stabiliti dal regolamento. Dopo il reclamo dei sardi il giudice sportivo aveva provveduto, come da prassi in casi di questo tipo, a non omologare il risultato della partita in attesa del giudizio della Federazione arrivato oggi.