Basket, Eurolega: EA7 spenta, Malaga ne approfitta

Due le sorprese nel quintetto iniziale per coach Banchi: Cj Wallace al posto di Melli e Keith Langford in posizione di guardia, con l'ex Maccabi che mette così minuti prezosi nel serbatoio in vista dei quarti di finale. Le Scarpette Rosse però, dopo delle Top 16 giocate a mille all'ora, si concedono una pausa nell'ultimo ed ininfluente match contro il già eliminato Unicaja, che chiude avanti nel punteggio all'intervallo e alla fine del terzo quarto, guidato da Stimac (16 punti) e Jayson Granger, giustiziere di Siena nella scorsa edizione dell'Eurolega. Con Hackett e Moss spettatori non paganti e Melli che non mette piede in campo, nell'ultimo periodo l'energia di Cerella, unita alle stoppate di un attivissimo Lawal ed ai canestri di Langford, contribuiscono a riportare fino al -7 l'Olimpia, che però si deve arrendere alla sirena finale. Sconfitta che non intacca morale e testa dei giocatori, ma mercoledì prossimo al Mediolanum Forum servirà tutto un altro carattere, nel primo match dei quarti di finale contro il Maccabi Tel Aviv.