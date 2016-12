Basket, Milano: Gentile fuori un mese

Brutta tegola per l'EA7 Emporio Armani Milano in vista soprattutto del cammino in Eurolega. L'Olimpia dovrà infatti fare a meno per un po' di Alessandro Gentile, la guardia numero 5 che si è infortunata ieri sera nel derby vinto contro Cantù al Forum per 76-71. "La lesione al bicipite femorale sinistro è confermata per Alessandro Gentile. I tempi di recupero più chiari dopo ulteriori esami e terapie" il comunicato ufficiale.

Il club meneghino non si sbilancia per quanto riguarda i tempi di recupero, è vero però che per infortuni del genere servono circa 4-6 settimane. Alessandro Gentile si è fatto male segnando il canestro decisivo del 70-65 contro Cantù, poi è uscito dal campo in lacrime sorretto da Melli e Kangur. "Temiamo uno stop vero, altrimenti non avrebbe accettato di non tornare più in campo", ha detto coach Banchi nel post partita. Questo stop costringerà il giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano a saltare il finale di campionato ma soprattutto la serie di quarti di finale di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, ultimo scoglio prima delle Final Four di Assago di metà maggio. La parziale consolazione per Milano è il rientro di Keith Langford già da questa settimana nell'ultima gara di Top 16 di Eurolega contro Malaga: la guardia americana viene da uno stop simile, un infortunio al bicite femorale della coscia sinistra.