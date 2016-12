Basket, Serie A: Reggio stende Roma, rilancio Varese

Dopo la vittoria di Siena su Sassari, la 26a giornata di Serie A riserva altri risultati importanti. Successo di rilievo per Reggio Emilia , che sconfigge Roma 89-76 e guadagna la settima posizione solitaria in classifica a 26 punti. Staccata Caserta , che perde 72-67 a Varese : la Cimberio prova a rilanciarsi ed è ora decima a - 2 dall'ottavo posto , l'ultimo disponibile per i playoff. Nelle altre gare vittorie per Bologna, Pistoia e Cremona.

Al PalaBigi la Grissin Bon riscatta la rocambolesca sconfitta di Cremona dello scorso turno e sconfigge l'Acea: miglior marcatore dell'incontro con 21 punti Ojars Silins, ventenne ala lettone per la quale in settimana ha speso parole importanti anche il tecnico dell'Olimpia Milano Luca Banchi. Roma prova ad affidarsi alla vena di Phil Goss (19 al termine) ma alla fine deve cedere all'impeto degli emiliani, che rosicchiano 2 punti in classifica proprio al settimo posto dei capitolini.



Tenta il rilancio anche Varese, che con la giornata di grazia di Adrian Banks (22 a referto) ha la meglio su Caserta, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 74-66 di Bologna. I lombardi agganciano a 22 punti il nono posto di Avellino, che perde 72-80 (Hayes 23; J. Jordan 16) tra le mura amiche del PalaDelMauro proprio contro la Granarolo.



Colpo di Pistoia, vittoriosa 70-74 (A. Smith 15; Wanamaker 28) sul campo di una Venezia sempre più in difficoltà; in ottica retrocessione sconfitta che sa di resa per Pesaro, battuta 86-91 (Anosike 21; J. Jackson 22) in casa da Cremona. La Victoria Libertas è sempre più ultima con 12 punti, a -4 da Montegranaro.