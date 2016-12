Basket: Siena batte Sassari in volata

La Montepaschi Siena vince 82-81 contro il Banco di Sardegna Sassari al termine di una bellissima ed equilibrata gara al PalaEstra, secondo anticipo dell'11esima giornata di ritorno in serie A. La Mens Sana rimonta nel finale e trova il canestro decisivo con una penetrazione di Haynes. Per i sardi finiscono sul ferro i tentativi di Drake Diener e Caleb Green. Siena è seconda da sola con 36 punti, 4 in meno dalla capolista Milano.