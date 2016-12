Ncaa, Final Four: la finale è Connecticut-Kentucky

Saranno Connecticut e i Kentucky a contendersi il titolo Ncaa 2014 . Nelle semifinali delle Final Four in corso ad Arlington, in Texas, gli Huskies battono 63-53 i favoriti Florida Gators, eliminando così l'unica numero 1 del proprio Regional ancora in gara, mentre gli Wildcats fanno fuori i Wisconsin Badgers grazie ad una tripla del solito Aaron Harrison a pochi secondi dalla sirena che sancisce il 74-73. Appuntamento con la finale lunedì notte.

Grande prova di Uconn che, dopo un avvio dominato da Florida (16-4), prende in mano le redini del match. Il trascinatore è DeAndre Daniels, doppia doppia con 20 punti e 10 rimbalzi, mentre il grande atteso Shabazz Napier chiude con 10 centri e 6 assist. I Gators deludono in attacco e gli Huskies in avvio di ripresa trovano il +10: la reazione d'orgoglio di Florida non basta, in finale va Connecticut.

Si decide in volata invece Kentucky-Wisconsin: l'uomo copertina è ancora una volta Aaron Harrison che, dopo aver già punito Lousville e Michigan, si ripete nel momento più importante della stagione, ricevendo il passaggio del fratello Andrew e trovando una bomba a 5"7 della sirena che manda in delirio i Wildcats. Allo scadere Treveon Jackson ha la palla del controsorpasso ma il suo tiro finisce sul ferro.