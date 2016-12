Eurolega: Olimpia Milano da sogno, lezione al Barcellona

La gara non aveva alcun valore ai fini della classifica e del passaggio del turno (Barcellona era già sicura del primo posto, Milano del secondo) ma il +28 finale contribuisce non poco ad accrescere l'autostima dei ragazzi di Luca Banchi. La partita dura in pratica un quarto e mezzo: nel secondo parziale, sul 26-27 per gli ospiti, Milano piazza un parziale di 14-2 che indirizza la gara. Da quel momento in poi i catalani non avranno più la forza di invertire l'inerzia del match. Un nuovo parziale di 16-2 in avvio di terzo quarto consente all'EA7 di volare sul 59-36: il vantaggio dei padroni di casa non scenderà più sotto i 20 punti. Milano non concede nulla sotto i tabelloni ed è implacabile da fuori: l'EA7 chiude con 11 su 21 da oltre l'arco, mano caldissima soprattutto per Jerrels (14 punti, 4 su 6 da tre), mentre Hackett contribuisce con 11 punti e 3 assist. Abrines con 12 punti è l'unico giocatore del Barcellona ad arrivare in doppia cifra: una sua tripla a 3 secondi dalla sirena consente se non altro ai catalani di far scendere sotto i 30 punti lo svantaggio nel risultato finale. Magra consolazione: dopo 25 partite senza sconfitte nelle Top 16, i catalani cadono al Forum nel modo peggiore. Un'altra piccola impresa di Milano, che ora anche in Europa non può più nascondersi: per il successo finale bisognerà fare i conti anche con l'EA7.