Nba: LeBron James si lancia nel rap

Come tanti altri sportivi americani, anche LeBron James si lancia nel mondo del rap. Il sito di gossip TMZ ha infatti pubblicato il debutto al microfono dell'asso dei Miami Heat che, con l'amico ed ex compagno di liceo Sian Cotton, ha registrato la scorsa estate in Ohio, stato d'origine di entrambi, un remix del successo di Jay Z "f***withmeyouknowIgotit". Nella sua versione, intitolata "Kingdom", King James parla di soldi, di case e dei suoi anelli di campione NBA, due per la precisione, vinti nel 2012 e nel 2013.