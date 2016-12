Basket, serie A: Milano ok, tutto facile con Pesaro

Tutto facile per Milano . La capolista Olimpia , nel posticipo della 25.a giornata di serie A, liquida il fanalino di coda Pesaro con un netto 95-64 e si riporta così a +6 sul terzetto delle inseguitrici , formato da Siena, Brindisi e Cantù. Ad Assago la Victoria Libertas non tiene il passo dei biancorossi e all'intervallo è già sotto di 17 (49-32): un gap che si allarga col passare dei minuti, grazie a un super Gani Lawal (16 punti e 10 rimbalzi)

Inizio al piccolo trotto di Milano, che entra in campo poco concentrata e va subito sotto 2-8. Banchi chiama il timeout dopo 4' e i biancorossi si svegliano, ribaltando l'inerzia del match con un parziale di 23-4 firmato soprattutto Moss (12) e Kangur (11).

Pesaro ha una reazione d'orgoglio e, trascinata da Petti (20), piazza un 10-0 col quale si riporta sotto (25-22). E' però un fuoco di paglia: l'EA7, grazie ad un ottimo Cerella (11), scappa di nuovo e a fine primo tempo e sul +17.

Banchi fa esordire anche il neo acquisto Athinaou, che si presenta con un assist per Samuels.

Nella ripresa Milano chiude subito la partita, volando agevolmente sul +30 (70-40) e sigillando la quattordicesima vittoria di fila in campionato. Nel finale va a canestro pure il giovane Restelli, mentre Hackett chiude con zero punti: mercoledì c'è il Barcellona in Eurolega, domenica prossima il derby con Cantù.