Basket, Serie A: Siena stende Roma

La Montepaschi Siena vince 93-89 sul campo dell' Acea Roma nel posticipo della 10a giornata di ritorno in serie A e agguanta al secondo posto a 34 punti la coppia composta da Cantù e Brindisi . Per la Mens Sana è il secondo successo di fila dopo quello interno contro Avellino mentre i capitolini cadono dopo la vittoria su Pesaro. Grande protagonista del match è MarQuez Haynes, 24 punti. Lunedì sera il posticipo tra Milano e Pesaro .

L'Acea Roma parte meglio e chiude il primo quarto avanti 28-24.

Nel secondo periodo Siena risponde con i canestri di Viggiano e capitan Ress e va al riposo lungo in vantaggio 43-36.

Dopo l'intervallo i capitolini di Dalmonte riescono a tornare a contatto per merito soprattutto di Mayo e Hosley anche se la Montepaschi, dopo la parità sul 52-52, tiene sempre la testa avanti.

Nell'ultimo periodo i toscani toccano il +12 (80-68) ma Roma ha cuore e nell'ultimo minuto torna fino al -3 (87-84) grazie ad una tripla di Mayo. Le mani dei giocatori di Siena però non tremano e Haynes, Ress e Janning chiudono il discorso con i tiri liberi.

All'Acea non bastano i 22 punti di Josh Mayo mentre la Montepaschi si gode i 24 punti di MarQuez Haynes e i 16 di Janning e Carter.