Nba: altra sconfitta per i 76ers, 26 di fila

Ai 76ers non sono bastati 30 punti di James Anderson per evitare il 26esimo stop consecutivo. Eguagliata la peggior striscia di sempre nei quattro sport professionistici americani che appartiene ai Cleveland Cavaliers della stagione 2010-11. Phila abbattuta dai Rockets trascinati dal Barba James Harden, autore di una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. A Milwaukee, nel match tra due delle peggiori squadre della stagione, i Bucks, con 30 punti di Brandon Knight, stendono i Lakers cui non bastano 28 con 16 rimbalzi di Jordan Hill. Nella caldissima sfida di Dallas tra Mavericks e Clippers, sono questi ultimi ad imporsi in volata grazie a 31 punti e 9 assist di Chris Paul, che riscatta due prove molto opache. Per i Mavs, ancora una volta sconfitti nello sprint finale, ci sono i 23 punti di Vince Carter. Riscatto per i Portland Trail Blazers che, dopo tre sconfitte di fila, passano ad Atlanta. Decisivo il ritorno dopo l'infortunio della stella LaMarcus Aldridge che firma una prova da 25 punti e 16 rimbalzi.