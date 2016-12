Eurolega: l'Olympiacos regala i playoff a Milano

In attesa di giocare domani sera contro il Fenerbahce , l'Olimpia Milano può già festeggiare la conquista dei playoff di Eurolega grazie alla vittoria dell'Olympiacos su Malaga . I greci passeggiano 80-63 in casa degli spagnoli e ora, dopo questo ko, l'Unicaja non può più agganciare il record di Milano che invece potrà dedicarsi a difendere il secondo posto dietro al Barcellona per avere un confronto più agevole nel prossimo turno.

Dopo aver dimostrato tutto il suo valore in queste Top16, l'Olimpia Milano può festeggiare anche senza scendere in campo, grazie al 'regalino' dell'Olympiacos, un traguardo che ad inizio stagione appariva impossibile ma diventato sempre più reale grazie alla crescita esponenziale della squadra. Ora gli uomini di Luca Banchi sono chiamati a blindare il secondo posto nella difficilissima sfida di venerdì sera contro il Fenerbache che deve assolutamente vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi, sperando in un contemporaneo ko del Panathinaikos. Se l'impresa non dovesse riuscire, Hackett e compagni avranno comunque il destino nelle proprie mani negli ultimi due turni in cui giocheranno al Forum contro Barcellona e Malaga dove basterà strappare almeno un successo.

Il risultato è comunque già storico per Milano che, da quando è nata l'attuale versione dell'Eurolega, non aveva mai raggiunto questo traguardo, fermandosi due volte nelle Top16 e uscendo nelle altre occasioni già al primo turno.